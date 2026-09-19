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«Никакой свадьбы не планируется»: Валентина Алексеева опровергла информацию о торжестве за 500 миллионов рублей

«Никакой свадьбы не планируется»: Валентина Алексеева опровергла информацию о торжестве за 500 миллионов рублей

Победительница конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Россия — БРИКС» Валентина Алексеева в субботу, 19 сентября, опровергла сведения о том, что её свадьба с предпринимателем Ильёй Мительманом могла бы обойтись примерно в 500 миллионов рублей.

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