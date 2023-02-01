Chery в 2023 году привезет в РФ конкурента Toyota Corolla и выведет на рынок Omoda C5 с полным приводом

Компания Omoda рассказала о планах по обновлению своего ассортимента для рынка России. Издание “Китайские автомобили” связалось с представительством бренда Omoda в России и узнало, что нового для нашей страны подготовил китайский бренд в этом году.
Компания Omoda рассказала о планах по обновлению своего ассортимента для рынка России. Издание “Китайские автомобили” связалось с представительством бренда Omoda в России и узнало, что нового для нашей страны подготовил китайский бренд в этом году.
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