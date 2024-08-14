Фильм с российскими актерами, взявший пальмовую ветвь в Каннах, может получить Оскар

В этом году фильм “Анора” режиссера Шона Бейкера, где засветились известные российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, был удостоен самой престижной награды в области авторского кино – “Золотой пальмовой ветви” на Каннском кинофестивале.