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Фильм с российскими актерами, взявший пальмовую ветвь в Каннах, может получить Оскар

Фильм с российскими актерами, взявший пальмовую ветвь в Каннах, может получить Оскар

В этом году фильм “Анора” режиссера Шона Бейкера, где засветились известные российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, был удостоен самой престижной награды в области авторского кино – “Золотой пальмовой ветви” на Каннском кинофестивале.

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