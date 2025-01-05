Средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года

Средний долг соотечественников коллекторам стал меньше 200 тыс. рублей впервые за 3 года. «Средняя сумма долга россиянина перед коллекторами в 2024 составила 196 тыс.
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