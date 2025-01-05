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Русская весна

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Средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года

Средний долг россиян коллекторам упал до минимума за три года

Средний долг соотечественников коллекторам стал меньше 200 тыс. рублей впервые за 3 года. «Средняя сумма долга россиянина перед коллекторами в 2024 составила 196 тыс.

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