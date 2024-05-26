О санкциях Вашингтона против китайских банков: чем могут ответить Москва и Пекин?

5,6K прочитали Экономика Больше по теме Проверка Китая на валютный суверенитет Среди важных международных экономических и финансовых новостей последних дней – сообщения о том, что китайские банки блокируют расчеты по торговле Китая с Россией.
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