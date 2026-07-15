🇮🇷💥🇺🇸КСИР показал кадры недавних ракетных ударов по американским объектам ▪️При атаке были задействованы баллистические ракеты «Хайбар Шекан», «Фатех-110» и «Зульфагар».
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🇮🇷💥🇺🇸КСИР показал кадры недавних ракетных ударов по американским объектам ▪️При атаке были задействованы баллистические ракеты «Хайбар Шекан», «Фатех-110» и «Зульфагар».
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