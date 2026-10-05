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В Госдуме назвали главное изменение в подготовке будущих учителей

В Госдуме назвали главное изменение в подготовке будущих учителей

С 2027/28 учебного года педвузы перейдут на профильный ЕГЭ — абитуриент будет сдавать предмет, который собирается преподавать Основным нововведением в процедуре поступления в педагогические вузы станет прием абитуриентов на основе результатов ЕГЭ по профильным предметам, подчеркнул в беседе с РИА Новости депутат Государственной Думы, академик Российской академии образования Олег Смолин.

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