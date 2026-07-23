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Иркутск Сегодня

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Новые игровые площадки появились во дворах Черемхово

В городе Черемхово Иркутской области к 20-м числам июля 2026 года установили современные сертифицированные комплексы сразу в пяти дворах, чтобы дети могли активно проводить время на свежем воздухе прямо у своих домов.

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