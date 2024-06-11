Светлана Остроумова: Молодежь понимает, на чьей стороне правда

Остроумова Светлана Петровна, заведующая краеведческим музеем Лесной СОШ, член местного отделения Российского Военно-исторического общества, газете «Лесной вестник» : — В наших школах патриотическому воспитанию детей всегда уделялось много внимания, а в последние годы особенно.