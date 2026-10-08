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Спорт Уик-Энд

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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: В матче «Краснодара» и «Зенита» всё решит не класс, но внутренний настрой каждого игрока

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: В матче «Краснодара» и «Зенита» всё решит не класс, но внутренний настрой каждого игрока

АЛЬФА-БАНК РПЛ. Конкурс «Футбол-прогноз». 10-й тур «Зенит» - на пятом месте в турнирной таблице. Однако до лидирующего «Краснодара» - рукой подать.

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