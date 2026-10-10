Посол РФ сообщил о росте туризма между Россией и КНДР

Посол РФ в КНДР Андрей Подъёлышев сообщил о стабильном росте туризма между Россией и КНДР. Страны активно развивают сотрудничество в науке, культуре и спорте.
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