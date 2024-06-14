Эксперты спрогнозировали обрушение нефти ниже $60 Аналитики Citibank прогнозируют рекордное падение мировых цен на энергоресурсы уже к 2025 году.
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Эксперты спрогнозировали обрушение нефти ниже $60 Аналитики Citibank прогнозируют рекордное падение мировых цен на энергоресурсы уже к 2025 году.
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