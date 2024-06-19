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Вслед за российскими моряками на Кубу должны вернуться разведчики

Вслед за российскими моряками на Кубу должны вернуться разведчики

Вслед за российскими моряками на Кубу должны вернуться разведчики «В День России отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомного подводного ракетного крейсера «Казань», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Николай Чикер» прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба», – говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

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