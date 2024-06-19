Вслед за российскими моряками на Кубу должны вернуться разведчики «В День России отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомного подводного ракетного крейсера «Казань», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Николай Чикер» прибыл с неофициальным визитом в порт Гавана Республики Куба», – говорится в сообщении Министерства обороны РФ.