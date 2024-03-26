Командир «Русского Легиона»: ВСУ готовятся к наступлению в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают на херсонском направлении гражданскую инфраструктуру, чтобы сохранить для себя возможность к наступлению, которое планируется после пополнения личного состава на этом участке фронта.
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