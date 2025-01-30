Пульмонолог назвал чувство нехватки воздуха признаком застойной сердечной недостаточности

Врач-пульмонолог Сергей Бабак объяснил, на что указывает ощущение нехватки воздуха. Пульмонолог Бабак предупредил, что жалобы человека на одышку и трудности с дыханием могут говорить об опасных проблемах.
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