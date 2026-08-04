НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПЕКАШЕВ АНДРЕЙ

1 подписчик

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА МАГАЗИНА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. (Вид 2)

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ИНТЕРЬЕРА МАГАЗИНА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ. (Вид 2)

Интерьер торгового зала магазина женской одежды. Вид от входа. Пространство торгового зала женской одежды звучит как сдержанная симфония фактур и оттенков — в нём нет кричащих акцентов, зато есть безупречный баланс, который хочется рассматривать деталь за деталью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Пекашев
Выразить свое мнение о данной публикации Вы можете в комментарии к публикации. А также, если Вы, обнаружили ошибку, неточность или какое либо несоответствие, пожалуйста, укажите это также в комментарии.
Ответить
1 м.