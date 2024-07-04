БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    да жалко, алчных дураков...  опять-таки, биолаборатории у нас под боком - реальная опасность. мы от них океаном не от...Смерть в пробирке...
  • Игорь Васиков
    Не плодиться больше казахам. Не вошли они в число золотого милиарда госдепа...Смерть в пробирке...
  • Eduard
    Конечно на Украине диктатура,тамспециально подменили власть Майданом,и подсадили холуев Америке.Чем не диктатура? Ком...Взгляд из Венгрии...

Третье по распространенности оружие США 1861–1865

Третье по распространенности оружие США 1861–1865

Кадр из кинофильма «Виннету-вождь апачей». Раньше всегда удивляло, почему в этом и других «индейских» фильмах рядовые солдаты вооружены не винчестерами, а допотопными капсюльными ружьями, а уж из пушек стреляют и вовсе времен Наполеона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх