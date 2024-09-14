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Депутат ГД от ЕР Виталий Милонов предложил россиянкам отказаться от поездок в Турцию, потому что это «вообще неприлично», и выбрать Сирию,...

Депутат ГД от ЕР Виталий Милонов предложил россиянкам отказаться от поездок в Турцию, потому что это «вообще неприлично», и выбрать Сирию, где «никто вас там пальцем не тронет» Такую идею парламентарий озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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