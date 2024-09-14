Депутат ГД от ЕР Виталий Милонов предложил россиянкам отказаться от поездок в Турцию, потому что это «вообще неприлично», и выбрать Сирию, где «никто вас там пальцем не тронет» Такую идею парламентарий озвучил в эфире радиостанции «Говорит Москва».