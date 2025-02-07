РАН: 6 февраля на Солнце произошла вспышка уровня M7.7

На Солнце произошла вспышка уровня M7.7, одна из самых мощных в текущем всплеске активности. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
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