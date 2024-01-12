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Земля усеяна телами, а штурмовые группы РФ находятся под Купянском в готовности № 1: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 12 января 2024 года

Земля усеяна телами, а штурмовые группы РФ находятся под Купянском в готовности № 1: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 12 января 2024 года

Земля усеяна телами, а штурмовые группы РФ находятся под Купянском в готовности № 1: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 12 января 2024 года Юлия СоколоваКупянск, называемый «ключами Харькова», продолжает оставаться под контролем ВСУ несмотря на усилия российских войск.

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