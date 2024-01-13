Экс-игрок Деменко: у хавбека Захаряна присутствует скованность

Бывший российский футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский "Зенит", московский "Спартак" и "Краснодар", заявил, что полностью раскрыться в испанском "Реал Сосьедаде" полузащитнику Арсену Захаряну мешает скромность.
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