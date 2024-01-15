В Киеве «молятся» о финансах от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова в ходе панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе в понедельник, 15 января, заявила, что в Киеве «молятся», что Украина вскоре получит дополнительную помощь от США, – сообщают украинские СМИ.
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