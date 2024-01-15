РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Опять в дырки насмотрелись, что заштырило её! Конечно, ВСУ давно пилоткой накрылись.Урсула фон дер Ля...
  • Наталия Сорокина
    Оружие есть, значит - надо молча отстреливать одичавших собак, которые сплотили свою бандитскую ОПГ...  По отдельност...Стая собак растер...
  • Валентин Щербаков
    Урсула, ты нацистка, ты лживая и вороватая коррупционерка, у тебя победа может быть только в манде, а в политике ты п...Урсула фон дер Ля...

В Киеве «молятся» о финансах от США

В Киеве «молятся» о финансах от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова в ходе панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе в понедельник, 15 января, заявила, что в Киеве «молятся», что Украина вскоре получит дополнительную помощь от США, – сообщают украинские СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх