В Киеве «молятся» о финансах от США

Посол Украины в США Оксана Маркарова в ходе панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе в понедельник, 15 января, заявила, что в Киеве «молятся», что Украина вскоре получит дополнительную помощь от США, – сообщают украинские СМИ.