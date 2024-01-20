Глава офиса Зеленского: ситуация для ВСУ сложилась "без всякого сомнения сложная"

Военные ВСУ на фронте жалуются, что у них "больше нет возможности наступать" из-за дефицита живой силы и вооружений, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью газете Figaro.
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