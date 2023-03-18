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Смотришь на карты раздела России, которые так любят рисовать американские политологи...

Смотришь на карты раздела России, которые так любят рисовать американские политологи...

Смотришь на карты раздела России, которые так любят рисовать американские политологи, отставные военные эксперты, студенты-старшекурсники Джорджтаунского университета и сотрудники Госдепартамента, которые занимаются Восточной Европой и постсоветским пространством, сравниваешь их с точно такими же их картографическими экспериментами по части Китая, Индии, Пакистана, Ирака, Ирана, Турции и вообще всего на свете, достаточно крупного, чтобы его можно было разделить, и веселиться, в отличие от того, как делает по этому поводу чёртова туча отечественных политиков, политологов, силовиков и журналистов совершенно не хочется.

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