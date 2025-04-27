Политолог Марков: Трамп преобразился после встречи с Владимиром Зеленским

Политолог Марков: Дональд Трамп преобразился после встречи с Зеленским.Политолог Сергей Марков поделился мнением, что лидер США Дональд Трамп преобразился после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Риме.
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