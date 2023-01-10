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Правительство одобрило проект об экстремистских картах, оспаривающих границы России

Правительство одобрило проект об экстремистских картах, оспаривающих границы России

Правительство поддержало законопроект об отнесении публично распространяемых карт, оспаривающих территориальную целостность Российской Федерации, к экстремистским материалам с учетом поправок.

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