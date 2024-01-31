В США заявили о работе над планом создания независимой Палестины

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер 31 января в ходе брифинга заявил, что Вашингтон находится в процессе выработки плана, как приступить к созданию независимого государства Палестина.
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