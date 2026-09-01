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Новая модификация «Искандера» замечена на Украине: ГУР признает неуязвимость ракеты

Новая модификация «Искандера» замечена на Украине: ГУР признает неуязвимость ракеты

Новая модификация «Искандера» замечена на Украине: ГУР признает неуязвимость ракеты Юлия ЧелкановаКиев, 28 августа 2026 года.

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