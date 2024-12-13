НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

salekhard.online

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Новая кучка беспредельщиков и коррупционеровПрисяга на вернос...
  • Людмила Лепаева
    Сам купил и передал? Хорошо что не оставил для своих депутатовГлава региона пер...
  • Бендер Задунайский
    Так ведь снова ГАИ !Поздравление губе...

Ямал запускает новые меры поддержки для подготовки квалифицированных кадров

Ямал запускает новые меры поддержки для подготовки квалифицированных кадров

На Ямале вводятся новые меры поддержки для подготовки кадров в сферах здравоохранения и образования. Специалисты, работающие в этих областях и устроившиеся в колледжи региона после 1 января 2025 года, смогут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх