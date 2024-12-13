Ямал запускает новые меры поддержки для подготовки квалифицированных кадров

На Ямале вводятся новые меры поддержки для подготовки кадров в сферах здравоохранения и образования. Специалисты, работающие в этих областях и устроившиеся в колледжи региона после 1 января 2025 года, смогут получить единовременную выплату в размере одного миллиона рублей.