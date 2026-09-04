Приколисты
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Приколисты

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«Кошка или я», – поставил условие муж. Через 2 дня Нина не верила глазам

«Кошка или я», – поставил условие муж. Через 2 дня Нина не верила глазам

Котофеня – Значит так, Нина: или эта драная кошка уходит из дома, или ухожу я. Выбирай.

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Sergey Ivanov

Все ясно в этой истории. Просто мужик захотел, наконец, отцом стать. А от жены кроме кошки- ничего путного, как ни старайся....
Вот и замкнулся отцовский инстинкт на животном. Все- таки, в чем- то убогие все эти любители кошек и собак. Чаще всего это несчастные люди с неудовлетворенной любовью к детям- и любовь эта замыкается на кошке...