Пьяная компания из трех человек разбилась насмерть

Двое мужчин и одна женщина погибли, поехав кататься на машине после употребления спиртных напитков. Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, ДТП случилось в полночь понедельника, 29 июля, на улице Горького в Тавде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии