«Сейчас у него агония». Командир спецназа «Ахмат» высказался о судьбе Зеленского на фоне провалов ВСУ

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На фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у президента Владимира Зеленского «не так все радужно, как он хотел бы», считает командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.