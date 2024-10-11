«Сейчас у него агония». Командир спецназа «Ахмат» высказался о судьбе Зеленского на фоне провалов ВСУ

На фоне провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у президента Владимира Зеленского «не так все радужно, как он хотел бы», считает командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
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