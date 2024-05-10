Россия подошла к очень опасной черте. Запад пытается склонить Москву к миру. Согласимся - жди беды

Игорь Костоглод

Я думаю, что в очередной раз поведёмся. А потом будем рвать волосёнки на всех доступных местах. Но весь мой предыдущий жизненный опыт и знание того, кто там у нас в верхах правит бал вопиёт о том, что в очередной раз купимся на стеклянные бусы. Потому что хотим купиться. Не мы все, а те, кто нами управляет. У них там на западе всё. Дети, виллы, яхты и смысл жизни.