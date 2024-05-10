Интересная жизнь с Vera Star До Вашингтона и его европейского филиала в Брюсселе, судя по всему наконец дошло, что одними поставками в сумасшедший хутор, одержать победу над Россией не получится.
Россия подошла к очень опасной черте. Запад пытается склонить Москву к миру. Согласимся - жди беды
Комментарии
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Александр Маркитанов
страна-недоразумение должна исчезнуть
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9 час.
Игорь Костоглод
Я думаю, что в очередной раз поведёмся. А потом будем рвать волосёнки на всех доступных местах. Но весь мой предыдущий жизненный опыт и знание того, кто там у нас в верхах правит бал вопиёт о том, что в очередной раз купимся на стеклянные бусы. Потому что хотим купиться. Не мы все, а те, кто нами управляет. У них там на западе всё. Дети, виллы, яхты и смысл жизни.
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9 час.
ГД
Галина Дубровская
Только капитуляция 🇧🇬🇧🇬🇧🇬
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2 час.
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