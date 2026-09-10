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ВС РФ нанесли массированные удары по логистическим центрам, используемым ВСУ

ВС РФ нанесли массированные удары по логистическим центрам, используемым ВСУ

Вооруженные силы России нанесли групповые удары по украинским портам и логистическим центрам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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