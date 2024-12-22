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Крымская газета

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Первая молельная комната в Симферополе – маленький огонёк в стремлении военных-мусульман соблюдать столпы религии

Первая молельная комната в Симферополе – маленький огонёк в стремлении военных-мусульман соблюдать столпы религии

Крылатое «На Бога надейся, а сам не плошай» хорошо применимо в мирной жизни, но на поле боя вера – главный оплот человека.

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