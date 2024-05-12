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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лизаразю о Мбаппе: «Чувствовал ли он себя хорошо хоть раз в этом сезоне? Игрок всегда должен иметь право уйти, но «ПСЖ» не смирился с этим»

– Какова ваша реакция на заявление Килиана Мбаппе и то, в какой форме оно было сделано? – Я не удивлен, потому что он должен был это сделать.

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