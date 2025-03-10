Аэропортам Крайнего Севера отказали в субсидии на 9 млрд рублей

Росавиации не хватает средств на поддержание работоспособности региональных аэропортов в районах Крайнего Севера, об этом говорится в материалах по итогам работы в 2024 году, с которыми ознакомились «Известия».
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