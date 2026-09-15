Китай ужесточил выезд технологических специалистов

ПЕКИН (ИА Реалист). 15 сентября в Китае вступило в силу новое «Положение об управлении выездом и въездом» (Указ Госсовета № 841, принят 29 июня 2026 года, опубликован 22 июля).
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