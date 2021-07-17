Летопись природы: в нацпарке «Зигальга» появилась метеостанция

Летопись природы начали вести на Урале. В нацпарке «Зигальга» появилась метеостанция. Она поможет предсказать переменчивую погоду у горных хребтов и сделает туристические маршруты более безопасными, рассказывает корреспондент «МИР 24» Анна Парпура.