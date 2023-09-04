«Помиритесь, дураки!» — Макгрегор призвал США направить Украину к миру

Начать решительные действия по мирному урегулированию украинского конфликта предложил властям США бывший советник министра обороны США и полковник армии в отставке Дуглас Макгрегор 3 сентября на своей странице в социальной сети X (экс-Твиттер).
Начать решительные действия по мирному урегулированию украинского конфликта предложил властям США бывший советник министра обороны США и полковник армии в отставке Дуглас Макгрегор 3 сентября на своей странице в социальной сети X (экс-Твиттер).
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