Как отличить предателя от патриота?

Значительно легче определять предателей, если отменить наличие второго гражданства. У патриота может быть только одно гражданство, в какой бы стране он ни проживал. Все очень просто.

Сергей Федотов

Хвост им там прижало, так они сразу к мамке, в Россию запросились. Пройдёт немного времени, в палестинах успокоится, они опять обо$рут нашу страну, предадут и уедут за сладкой жизнью. Ну и НАХРЕНА они здесь такие нужны? Кому как, но лично моих соотечественников там нет. В лучшем случае сбежавшие крысы, в худшем предатели. P.S. А вы видели рожи этих возвращенцев? Там русских-то нет. Одни арабы и зульфии в хиджабах.