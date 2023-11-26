Медвежий угол
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Медвежий угол

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Как отличить предателя от патриота?

Как отличить предателя от патриота?

ТАСС написал, что сегодня в Москву прилетел еще один Ил-76, доставивший в России более 100 россиян, эвакуированных из Газы.

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Комментарии
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Александр Третьяк
Интересно откуда столько россиян в палестине ?
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45 мин.
Л
Леонид
Значительно легче определять предателей, если отменить наличие второго гражданства. У патриота может быть только одно гражданство, в какой бы стране он ни проживал. Все очень просто.
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39 мин.
Сергей Федотов
Хвост им там прижало, так они сразу к мамке, в Россию запросились.  Пройдёт немного времени, в палестинах успокоится, они опять обо$рут нашу страну, предадут и уедут за сладкой жизнью. Ну и НАХРЕНА они здесь такие нужны? Кому как, но лично моих соотечественников там нет. В лучшем случае сбежавшие крысы, в худшем предатели. P.S. А вы видели рожи этих возвращенцев? Там русских-то нет. Одни арабы и зульфии в хиджабах.
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28 мин.

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