В ПетрГУ назвали востребованные у абитуриентов специальности

В вузах, колледжах и техникумах Карелии завершилось зачисление первокурсников. В РБК выяснили, какие специальности были самыми популярными у абитуриентов и как это соотносится с потребностями рынка труда.
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