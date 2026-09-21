Кардиолог Кондрахин: таблетки при аритмии без назначения могут быть опасны

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что самостоятельно принимать лекарства при приступе аритмии опасно, поскольку разные нарушения сердечного ритма требуют различной терапии.
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