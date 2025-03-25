ЦРУ на страже интересов глобализма: германское эхо дела JFK? Для чего Дональду Трампу могло понадобиться обнародование материалов, так или иначе связанных с убийством Кеннеди? 1 123 документа или около 80 тысяч страниц из собраний Национального архива США по делу об убийстве 35-го американского президента Джона Ф.