В Берлине призвали набрать миллионную армию для войны с Россией

Да уж-как ей хочется взять реванш Идиоты -когда они одумаются или упорно тянут мир к катострофе

MS

Mikhail Stepanov

Ага, в одном месте их соберите, чтобы после ядерного удара меньше территории пострадало, на которой нормальным людям еще жить!