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В Берлине призвали набрать миллионную армию для войны с Россией

В Берлине призвали набрать миллионную армию для войны с Россией

Германия должна срочно начать готовить солдат для войны против России. Об этом заявила председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

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Комментарии
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Александр Бабин
Да уж-как ей хочется взять реванш Идиоты -когда они одумаются или упорно тянут мир к катострофе
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17 час.
MS
Mikhail Stepanov
Ага, в одном месте их соберите, чтобы после ядерного удара меньше территории пострадало, на которой нормальным людям еще жить!
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13 час.

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