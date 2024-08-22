Индийская миссия Chandrayaan-3 подтвердила теории о том, что Луна была покрыта расплавленной магмой после своего формирования

Индийская миссия Chandrayaan-3, запущенная прошлым летом, продолжает открывать тайны Луны. Посадочный модуль Vikram успешно прилунился в августе прошлого года и выпустил луноход Pragyan, который с тех пор исследует поверхность Луны в районе южного полюса.