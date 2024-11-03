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Миранчук о победе «Атланты» над «Интер Майами» в плей-офф МЛС: «Все эмоции остались на поле. Но разумом понимаю, что сделали большое дело и продлили серию»

«Юнайтед» выиграли у команды Лионеля Месси со счетом 2:1. Победитель серии 1-го раунда теперь определится в решающем матче.

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