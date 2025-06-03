Экспорт черных металлов из России в Турцию в апреле вырос в 1,5 раза

Поставки российских чёрных металлов в Турцию в апреле выросли в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и достигли 253,6 миллиона долларов — это максимум с декабря 2024 года, подсчитало РИА Новости на основе данных турецкой статистики.