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Форвард "Вашингтона" Овечкин прокомментировал 891-й гол в НХЛ

Форвард "Вашингтона" Овечкин прокомментировал 891-й гол в НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что заброшенная шайба в матче регулярного чемпионата против "Бостон Брюинз" стала возможной благодаря работе его партнеров.

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