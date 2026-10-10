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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Украина, Иран и топливо. В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путин и Трампа

Украина, Иран и топливо. В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путин и Трампа

В ходе полуторачасовой беседы лидеры двух стран обсудили и гуманитарные темы 9 октября состоялся телефонный разговор президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа.

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